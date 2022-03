Langtidsledigheden er den laveste siden 2009

I slutningen af 2021 har langtidsledigheden været på det laveste niveau i mere end et årti.

Tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering viser, at langtidsledigheden i december 2021 blev udgjort af 21.681 fuldtidspersoner.

Det er det laveste antal siden september 2009, hvor langtidsledigheden var på 20.859 fuldtidspersoner.

Langtidsledige er de personer, der har været ledige i mindst 80 procent af tiden inden for de seneste 12 måneder.

Fra april 2021 til december samme år er antallet af langtidsledige faldet med knap 18.000 fuldtidspersoner. Det hænger blandt andet sammen med, at der er sket et fald fire måneder i træk frem til december 2021.

De seneste måneders positive udvikling kommer imidlertid ikke længe efter, at antallet af langtidsledige steg på grund af coronakrisens indtog.

Da Danmark lukkede ned i marts 2020, steg antallet af langtidsledige betydeligt. Det siger Anne-Louise Lindkvist, markeds- og kunderådgivningschef i Sampension.

- Men siden toppen i april sidste år er langtidsledigheden faldet støt, og vi er nu på det laveste niveau i mange år.

- Det vidner om, at arbejdsmarkedet i en nu efterhånden lang periode har buldret derudad, og at også de langtidsledige får del i fremgangen på arbejdsmarkedet, siger Anne-Louise Lindkvist i en skriftlig kommentar.

Hun kalder det indlysende positivt, at der bliver stadig færre langtidsledige i Danmark.

Det begrunder hun med, at jo længere tid man går ledig, jo sværere er det at vende tilbage til arbejdsmarkedet igen.

- Omvendt betyder dét at gå fra langtidsledighed til at være i job, at man får en hverdag med kolleger, faglige udfordringer og penge på lønkontoen.

- Og samtidig har beskæftigelse også stor betydning for pensionen, da pensionsopsparing typisk er knyttet til jobbet herhjemme, siger Anne-Louise Lindkvist.

/ritzau/