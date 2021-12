Langtidsledigheden falder men er stadig højere end før corona

I oktober har der været 27.965 langtidsledige. Det er et fald på 14.300 personer fra coronatoppen i april.

Antallet af langtidsledige er faldet de seneste måneder.

Men på trods af faldet er der stadig et stykke til niveauet før coronakrisen. Det viser tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR).

Langtidsledige er de personer, der har været ledige i mindst 80 procent af tiden inden for de seneste 12 måneder.

I oktober er antallet af langtidsledige opgjort til 27.965 personer. Det er et fald på 3500 personer i forhold til i september.

Med faldet i oktober er antallet af langtidsledige nu faldet to måneder i træk.

Under corona har langtidsledigheden toppet i april i år med 42.300 personer. Siden er der sket et betydeligt fald, i og med at der er blevet omkring 14.300 færre langtidsledige.

Antallet af langtidsledige er dog fortsat højere end før coronakrisen, hvor der var omkring 24.500 langtidsledige.

I Arbejdernes Landsbank er der forventning om, at faldet i langtidsledigheden vil fortsætte den kommende tid.

- Det høje tryk på arbejdsmarkedet er foreløbig ikke dampet af, og vi forventer, at det vil sende endnu flere i arbejde, siger Jeppe Juul Borre, cheføkonom i Arbejdernes Landsbank.

- Også blandt dem, som i dag er langtidsledige.

- I oktober blev der slået mere end 33.000 nye stillinger op, hvilket er det højeste for en oktober nogensinde, siger han i en skriftlig kommentar.

Tirsdag viste tal fra Danmarks Statistik, at den samlede ledighed også er faldet i oktober. Den er opgjort til 87.900 personer.

Antallet af ledige svarer til en ledighedsprocent på 3,1. Det er ikke set lavere siden december 2008.

Den lave ledighed gør, at mange virksomheder i dag står og mangler hænder.

- Det er i sig selv med til at trække antallet af langtidsledige ned, da virksomhederne har tændt lys og lygte i jagten efter arbejdskraften, siger Jeppe Juul Borre.

Han fremhæver tal fra STAR, der viser, at andelen af ansættelser uden alle ønskede kvalifikationer er steget de seneste måneder.

Det er ifølge cheføkonomien positivt, at der trods manglende kvalifikationer stadig kan findes et match mellem medarbejder og arbejdsgiver.

- Og visse af de manglende parametre kan efterfølgende opfyldes gennem opkvalificering og erfaring, siger Jeppe Juul Borre.

