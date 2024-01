Langtidsledigheden stiger en lille smule i november

Langtidsledigheden er steget med cirka 250 fuldtidspersoner fra oktober til november 2023.

Det viser nye tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (Stark).

I november var der således lige godt 14.800 langtidsledige fuldtidspersoner - korrigeret for sæsonudsving.

Dermed er langtidsledigheden i alt vokset med 2565 personer i løbet af 2023.

Cheføkonom i Dansk Metal, Erik Bjørsted, beskriver i en udtalelse stigningen som et resultat af, at der er færre ledige stillinger.

- Det er blevet lidt sværere at finde et job, hvis man er ledig. Der er ikke lige så mange ledige stillinger som for et år siden, og derfor tager det lidt længere tid at komme ud af ledighedskøen, lyder det.

Dog, siger han, langtidsledigheden er fortsat forbløffende lav.

- Men det viser bare, at jobmulighederne, selv om der er blevet færre ledige stillinger, stadigvæk er gode.

Bjørsted siger desuden, at det velfungerende arbejdsmarked i Danmark er med til at holde langtidsledigheden nede.

- Danmark er europamestre i at få arbejdsløse hurtigt i arbejde – også når vi ikke har medvind fra konjunkturerne, siger han.

- Det skyldes, at vi har et meget fleksibelt arbejdsmarked, hvor det er nemt at hyre og fyre arbejdskraften. Derfor er det også relativt få i Danmark, som bliver fanget i langtidsledighed.

Dog vil han have yderligere opkvalificering af de arbejdsløse.

- Jobmulighederne er gode, hvis man har de rigtige kompetencer. Derfor er det godt, at muligheden for at tage en faglært uddannelse på 110 procent af dagpengesatsen nu er blevet gjort permanent, lyder det.

- Vi kommer nemlig til at mangle masser af faglært arbejdskraft de kommende år.

