Rejse fra Nordmakedonien blev afbrudt af betjente i lufthavn. Nu glæder spionchef sig til at komme helt hjem.

Lars Findsen takker betjente i arresten for god behandling

Efter løsladelsen takker Lars Findsen både landsrettens dommere og de ansatte i det arresthus, hvor han har været indespærret.

Det fremgår af en udtalelse fra hans forsvarere torsdag eftermiddag.

"Jeg er selvsagt glad og taknemmelig for Østre Landsrets afgørelse. Jeg vil også gerne takke personalet i Hillerød Arrest for god behandling", hedder det.

Siden 9. december har den hjemsendte chef for Forsvarets Efterretningstjeneste siddet varetægtsfængslet i arresten på grund af kendelser afsagt af en dommer i Københavns Byret.

Indespærringen skyldes en mistanke om, at han skal have lækket statshemmeligheder.

Efter et usædvanligt langvarigt retsmøde, der har strakt sig over to dage, i Østre Landsret har den 57-årige jurist torsdag eftermiddag fået sin frihed tilbage.

"Lige nu og her har jeg ikke mere at sige, men jeg vil komme med en udtalelse i den nærmeste fremtid", står der i erklæringen, som advokaterne Lars Kjeldsen og David Neutzsky-Wulff har formidlet i en mail.

"Som de fleste ved, blev jeg anholdt, på vej hjem fra en arbejdsopgave i Nordmakedonien. Nu er mit fokus på at komme helt hjem".

