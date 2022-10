Lars Findsens bog er kæmmet for fortrolige oplysninger

Selv om tidligere chef for Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) Lars Findsen er tiltalt for at have røbet statshemmeligheder, handler hans nye erindringsbog "Spionchefen - Erindringer fra celle 18" ikke om straffesagen.

Der er heller ingen fortrolige oplysninger i bogen.

Det siger forlagschefen fra Politikens Forlag Kim Hundevadt.

- Det skulle ikke være en bog, der kom til at handle om den aktuelle straffesag, der foregår bag lukkede døre. Men der var mange andre gode årsager til at udgive en erindringsbog, siger han.

Lars Findsen var mellem 2002 og 2020 chef i Politiets Efterretningstjeneste (PET), departementschef i Forsvarsministeriet og chef for FE. I 2020 blev han hjemsendt fra sit embede i FE og i 2022 tiltalt for at have lækket statshemmeligheder.

I bogen rejser Lars Findsen kritik af den nuværende socialdemokratiske regering. Det er vigtige temaer, siger Kim Hundevadt.

- Han rejser i bogen nogle spørgsmål, som handler om, hvor meget kontrol og overvågning vi ønsker at have i samfundet, og hvordan relationen skal være mellem politikere og embedsmænd, siger forlagschefen.

I bogen fortæller Lars Findsen sin version af sagen. Han fortæller blandt andet om et opgør med Statsministeriets departementschef, Barbara Bertelsen.

- I meget lang tid har offentligheden og medierne meget gerne villet høre Lars Findsens version af, hvad der er sket. Han har så valgt, at en bog er et velegnet sted at fortælle historien, fordi man har mulighed og plads til at få nuancerne med.

Men der er ingen fortrolige oplysninger i bogen.

- Det har fra starten været en fælles aftale, at det ikke skulle være et grænsesøgende projekt. Vi har gjort os stor umage for, at der ikke er fortrolige oplysninger i bogen, siger han.

Holdet bag bogen er derfor ikke nervøse for at blive kontaktet af myndigheder inden for de næste par dage.

- Nej. Nej, det er vi faktisk ikke, siger Kim Hundevadt.

/ritzau/