Bekymret Lars Løkke kritiserer regeringens håndtering af coronakrisen

Der mangler tydelighed og økonomisk fokus, siger Lars Løkke Rasmussen (V) om regeringens håndtering af coronavirussen. I rollen som tidligere statsminister kan Løkke i højere grad end partiformand Ellemann-Jensen tillade sig at kritisere regeringen, mener politiske kommentatorer

Kontant og hurtig. Stor respekt. Sådan har det ved tidligere lejligheder lydt, når forhenværende statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) har rost nuværende statsminister Mette Frederiksen (S) for hendes håndtering af coronavirussen. Nu har piben dog fået en anden lyd.

I flere klummer i B.T. efterlyser den tidligere statsminister nemlig en tydelig strategi, ligesom han til TV 2 har udtalt, at han er ”noget bekymret over den måde, det håndteres på nu.” Over for TV 2 fastholder Lars Løkke Rasmussen i øvrigt, at han har ”lov til at blande sig” i debatten – ja, faktisk har han sågar ”en slags moralsk pligt” til det.

Det begyndte mandag den 6. april, da Lars Løkke Rasmussen havde en klumme i B.T. Her kritiserede han, at det er uklart, hvilken strategi Danmark egentlig følger i bekæmpelsen af coronavirussen. I den forbindelse skrev han blandt andet, ”mon ikke danskerne er modne nok til at få det fortalt ligeud”, og ”i et åbent demokrati har vi krav på at kende sandheden.”

Også på sociale medier har Lars Løkke Rasmussen stillet spørgsmålstegn ved regeringens strategi – eller mangel på samme. På sin Twitter-profil spurgte han samme dag: ”Er jeg den eneste, der gerne vil vide, hvilken strategi vi følger?”

I går, tirsdag den 7. april, gik Lars Løkke Rasmussens kritik så et skridt videre. Efter at statsminister Mette Frederiksen på et pressemøde mandag aften havde præsenteret de første skridt i planen for en gradvis åbning af Danmark, greb Lars Løkke Rasmussen igen mikrofonen. I en ny klumme i B.T. lød det: "Jeg er ikke sikker på, vi forfølger den rette strategi", ligesom han med udgangspunkt i en ”dyb, dyb bekymring” udtalte til avisen:

”Som jeg ser det, vil regeringens genåbningsplan skabe en dyb økonomisk krise. Jeg tror faktisk, de færreste begriber, hvor voldsomt det rammer os, hvis ikke vi gør det rigtige nu.”

Kort sagt savner Lars Løkke Rasmussen, at regeringen i sin genåbningsplan har blik for de økonomiske aspekter. Han er således uenig i, at regeringen fortsat holder ”de liberale erhverv” og andre virksomheder lukket. For ifølge den forhenværende statsminister er danskerne ansvarlige nok til at håndtere en gradvis åbning af disse erhverv inden den 10. maj, og han efterspørger argumenter for, hvorfor eksempelvis en frisør eller en café ikke kan åbne under skærpede krav, når en vuggestue kan.

”Undskyld, jeg siger det lige ud. Vi skal gribe det sundhedsmæssigt forsvarligt an, men det er også et politisk valg, hvor man vil starte. Der er et fravær af fokus på, at hvis vi ikke snart få hjulene i gang, så risikerer vi at stå med en kæmpe økonomisk katastrofe bagefter,” siger Lars Løkke Rasmussen til TV 2.

I samme interview udtaler han også, at hvis han selv var statsminister under coronakrisen, ville han invitere de andre partier ind i beslutningsprocessen, fordi ”flere hoveder tænker bedre end et.”

Det er et løfte, Mette Frederiksen også har givet. Sidste onsdag udtalte hun nemlig på et pressemøde, at det for regeringen er vigtigt, ”at arbejdet sker i meget, meget tæt samarbejde med Folketingets partier”.

Det mener formanden for Venstre, Jakob Ellemann-Jensen, dog ikke, regeringen har levet op til:



"Hvis man vil have, at Folketingets øvrige partier skal være med til at tage ansvar, forudsætter det, at vi inddrages og klædes ordentligt på. Der må være fuld åbenhed om det," sagde han i går til Jyllands-Posten.

Selvom Jakob Ellemann-Jensen blandt andre efterlyser åbenhed fra statsministerens side, går han dog ikke nær så langt som Lars Løkke Ramussen i sin kritik, idet han ikke decideret har erklæret sig uenig i regeringens håndtering af coronakrisen.

Og det er der en naturlig grund til, mener politiske kommentatorer. Som Thomas Funding, politisk redaktør ved Avisen Danmark, påpeger overfor Ritzau, er Lars Løkke Rasmussen ”en fri fugl”.

”Hvis Ellemann-Jensen havde sagt de her ting, så tror jeg, han var blevet beskyldt for at bryde borgfreden, føre partipolitik og være useriøs under krisen,” siger han.

Det er politisk kommentator og tidligere politisk rådgiver for Helle Thorning-Schmidt (S) Noa Redington helt enig i.

”Der er grænser for, hvor hårdt Ellemann-Jensen kan gå til regeringen, når vi står i en krise. Han har en interesse i, at de her diskussioner om regeringen bliver rejst, men kan ikke selv gøre det,” siger han til Ritzau og tilføjer:

”Men det kan Lars Løkke Rasmussen, for han har ikke en politisk dagsorden. Han er fortid og ikke fremtid.”