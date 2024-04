Lars Munch bliver igen formand for JP/Politikens Hus

Lars Munch bliver formand for JP/Politikens Hus 1. maj.

Det oplyser JP/Politikens Hus i en pressemeddelelse.

Lars Munch fratræder samtidig posten som formand i Politiken-Fonden og bliver i stedet næstformand. Finn Junge-Jensen overtager formandsposten.

Jørgen Ejbøl fortsætter som formand for Jyllands-Postens Fond.

Artiklen fortsætter under annoncen

I midten af marts sagde bestyrelsen i JP/Politikens Hus farvel til den daværende bestyrelsesformand, Peter Bartram.

I en pressemeddelelse blev årsagen til fratrædelsen forklaret med "uenighed om virksomhedens strategi".

JP/Politikens Hus er ejet af Politiken-Fonden og Jyllands-Postens Fond.

Lars Munch sad også på formandsposten i JP/Politikens Hus fra 2014 til 2022. Fra 2003 til 2014 var han administrerende direktør i koncernen.

I dag er er det Stig Kirk Ørskov, som er topchef i koncernen.

Da Lars Munch overlod formandsposten til Peter Bartram i 2022 skete det på foranledning fra Jørgen Ejbøl.

Artiklen fortsætter under annoncen

I et interview med Mediawatch i 2021 sagde Ejbøl, at fonden gjorde brug af sin skifteret i toppen af bestyrelsen som en del af et løbende generationsskifte.

- Vi har gennem de senere år foretaget et generationsskifte i hele koncernen på næsten alle ledende poster og er også begyndt på en udskiftning i bestyrelsen. Det er her, Lars Munch kommer ind i billedet, fordi vi synes, at generationsskiftet også skal omfatte formanden, sagde Jørgen Ejbøl til mediet.

Det er praksis i JP/Politikens Hus, at bestyrelsesmedlemmer fratræder det år, de fylder 75 år.

Men bestyrelsen i Jyllands-Postens Fond besluttede tidligere i år at bede 75-årige Jørgen Ejbøl blive på posten.

/ritzau/