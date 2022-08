Lastbil fra Odense kørte med otte dårlige dæk og overlæs

En mange ton tung lastbil kan være livsfarlig, hvis den ikke har ordentligt vejgrab og står sikkert fast på kørebanen. Og det var ikke tilfældet, da en 42-årig lastbilchauffør sidste sommer blev vinket ind til en politikontrol.

Retten i Odense idømte mandag chaufføren en bøde på 16.000 kroner, og samtidig blev fik chaufføren en betinget frakendelse af førerretten.

Det var en julidag i fjor, at lastbilen blev standset i Grønnemose ved Aarup. Det skete i forbindelse med en kontrol foretaget af politiets Tungvognscenter Syd.

Politifolkene vurderede, at lastbilens dæk var i meget dårlig stand, og derfor tilkaldte man en bilinspektør, en ingeniøruddannet teknisk ekspert med speciale i køretøjer.

Bilinspektøren vurderede, at otte af bilens dæk var i en så ringe forfatning, at de skulle skiftes, førend bilen kunne få lov til at fortsætte.

Dommeren ved Retten i Odense slog mandag fast, at to af dækkende var så dårlige, at de i sig selv udgjorde det, der hedder en alvorlig "sikkerhedskritisk fejl".

Derudover var de seks øvrige dæk i tilpas ringe stand til, at de samlet set udgjorde en sikkerhedskritisk fejl.

Lastbilen havde ikke bare dårlige dæk, som nedsatte dens evne til at holde sig sikkert på vejen. Den var også overlæsset, så endnu flere kilo end ellers kunne løbe løbsk, hvis chaufføren skulle komme for skade at miste herredømmet.

Chaufføren valgte at acceptere rettens afgørelse, og sagen vil derfor ikke blive anket til Østre Landsret.

At frakendelsen af chaufførens førerret blev gjort betinget, betyder, at han fortsat kan køre lastbil, for så vidt han består en kontrollerende køreprøve inden seks måneder, og at han ikke frakendes førerretten igen i løbet af de kommende tre år.

/ritzau/