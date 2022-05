Lastbil tabte hjulsæt: Cyklist kvæstet og kørt på sygehus

Et hjulsæt er røget af en lastbil og ramte en cyklist og en bilist. Cyklisten er kommet alvorligt til skade.

En cyklist er kvæstet og en bilist slap uden større skader, da en lastbil tabte et hjulsæt ved Hvilsager på Djursland onsdag eftermiddag.

Det oplyser vagtchef Morten Hansen fra Østjyllands Politi.

Politiet har tilkaldt vejinspektører, der skal forsøge at opklare, hvordan et hjulsæt med to hjul pludselig kan falde af en lastbil og ramme andre trafikanter.

Ulykken onsdag er sket på Auningvej og blev anmeldt lidt i før klokken 16 onsdag.

Ifølge TV 2 Østjylland er cyklisten omkring 65 år. Han blev ifølge Morten Hansen "hårdt såret", da han blev ramt. Derfor blev han onsdag eftermiddag fragtet i ambulance med politieskorte til Aarhus Universitetshospital, Skejby.

Der er onsdag aften ikke nyt om mandens tilstand, fortæller vagtchefen.

/ritzau/