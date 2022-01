Lastbil vælter på Storebæltsbroen - er spærret i retning mod Fyn

Det er formentlig kraftig vind, der ført til, at lastbil er væltet mellem pylonerne på Storebæltsbroen.

En lastbil er mandag morgen væltet mellem pylonerne på Storebæltsbroen i retning mod Fyn. Det betyder, at broen er lukket for al trafik mod Fyn.

Det oplyser vagtchef Lars Denholt fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

Der er politi og redningskøretøjer på stedet. Der er ingen tidshorisont for, hvornår der igen åbnes for trafik.

- Man forsøger at flytte lastbilen på stedet ud i nødsporet, så man kan få åbnet for det ene spor.

- Men det er en større aktion, og det blæser voldsomt, og det gør arbejdet markant vanskeligere end normalt, siger Lars Denholt.

Det er formentlig kraftig vind, der har fået lastbilen ud af kurs.

- Vores bedste bud er, at han er blevet overrasket af sidevinden, efter at han har passeret den første pylon, hvor der er helt vindstille. Det har vi set før, siger han.

Politiet oplyser på det sociale medie Twitter, at lastbilchaufføren umiddelbart er uskadt, men er kørt til tjek på sygehuset.

Politiet opfordrer bilister, der skal mod Fyn, til at tage sig god tid og køre af motorvejen og afvente, at der igen åbnes for trafik.

- Vores råd er at køre af og finde et sted og drikke kop kaffe. Det vil være fjollet og holde stille på motorvejen, når det blæser så meget, siger han.

/ritzau/