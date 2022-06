Lastbilchauffør mister livet i arbejdsulykke i Hvidovre

En mandlig lastbilchauffør har mandag mistet livet i en arbejdsulykke ved Avedøreholmen i Hvidovre.

Det oplyser Bo Nyberg, der er vagtchef hos Københavns Vestegns Politi.

- Han har været ved at laste eller losse nogle varer på lastbilen, da han får noget af det her gods ned over sig, siger han.

- Der går lidt tid, inden manden bliver fundet. Derfor er det lidt usikkert, hvordan hændelsesforløbet helt præcist ser ud, lyder det.

Artiklen fortsætter under annoncen

Arbejdstilsynet og bilinspektører arbejder i øjeblikket på at klarlægge, hvad der er sket.

Politiet fik anmeldelsen klokken 15.27. Nogle timer senere blev manden erklæret død.

Ifølge Bo Nyberg har manden brugt lastbilens kran til sit arbejde.

- Om han skal op og sætte kranens krog på det her gods, og det så er faldet ned over ham, det er vi usikre på, siger han.

De pårørende er blevet underrettet.

/ritzau/