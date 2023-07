Lauritz.com-kunder er de sidste til at få deres penge efter konkurs

Kunder, der har solgt eller købt møbler, smykker eller porcelæn gennem auktionshuset Lauritz.com, skal væbne sig med tålmodighed, før de får besked om, hvorvidt de får penge tilbage efter auktionshusets konkurs.

Det siger Mads Reinholdt, der er direktør i Forbrugerrådet Tænk, efter at Lauritz.com tirsdag har meddelt, at det er begæret konkurs.

Kunderne har ellers 50 millioner kroner til gode hos auktionshuset.

Men med konkursen ender kunderne sidst i køen blandt alle dem, der skal have penge fra Lauritz.com.

- Man har en kurator - ham der står for konkursboet - han kommer først i køen. Så har vi alle de offentlige myndigheder - skat, moms og så videre. Og så kan der være nogle andre.

- Så som helt almindelig simpel kreditor, der er en forbruger i det her tilfælde, kommer man bagerst i køen. Det vil sige, at der skal være en del værdier i boet, før man overhovedet får noget udbetalt, siger Mads Reinholdt.

Det er tidligere blevet beskrevet af blandt andet TV 2, at personer, der har solgt varer gennem Lauritz.com, har ventet flere måneder på at få deres penge af auktionshuset.

Med dets konkurs bliver situationen særligt svær for netop dem, vurderer Forbrugerrådet Tænk.

Den samlede gæld i Lauritz.com er nemlig på 148,6 millioner kroner.

Derudover er der dem, som har betalt for varer gennem auktionshuset. De vil måske på et tidspunkt kunne komme til at hente det, de har købt. Det afhænger af kurators vurdering, siger forbrugerrådet.

Og så er der dem, som har sat noget til salg, der ikke er blevet solgt. De vil kunne komme og hente det, når boet er gjort op.

For de handler, der er gået igennem, vil der imidlertid være nogle forbrugere, som kommer i klemme mod hinanden, fordi kun den ene kan få gavn af det.

- Vi er lidt usikre på, hvordan de vil håndtere den situation. Det er også, fordi konkursloven ikke er lavet med henblik på auktionshuse, men med henblik på almindelige virksomheder, der går konkurs, siger Mads Reinholdt.

I en pressemeddelelse fra tirsdag skriver kurator Henrik Selchau Poulsen, at berørte kunder vil blive kontaktet i løbet af to til fire uger.

Samtidig lyder det, at kravet på udbetaling eller udlevering er registreret, og at berørte kunder ikke behøver at gøre noget.

Men det mener Mads Reinholdt ikke, at man behøver at vente på.

- Det er en kompliceret sag, og der er rigtig mange ting, som skal gøres fra kurators side. Men jeg vil også sige, at som forbruger behøver man ikke sidde med hænderne i skødet.

- Man kan netop dokumentere, hvad det er for en sag, man har på Lauritz.com og så sende det direkte til kurator for at være sikker på, at ens udestående er noteret i deres system, siger han.

