Lauritz.com sendte kreditorer i stoledans med udeståender

Flere kunder, der har penge til gode hos auktionshuset Lauritz.com, har fået tilbudt at få dem i form af tilgodehavendebeviser til at købe varer hos auktionshuset.

Det skriver mediet Finans.

Auktionshuset meddelte onsdag i sidste uge, at det var gået ind i en rekonstruktionsfase og dermed betalingsstop, der gør, at folk, som har solgt varer på hjemmesiden, ikke umiddelbart kan få de penge, som de har til gode.

Finans har fået adgang til en gruppe på Facebook, hvor Lauritz.com-sælgere fortæller, at de i stedet for at få pengene udbetalt har fået tilbudt at kunne købe varer for et tilgodehavendebevis.

På den måde bliver gælden til en sælger med penge til gode flyttet videre til en ny sælger.

Finans er desuden kommet i besiddelse af en e-mail sendt fra Lauritz.com til en person med et "større tilgodehavende", dagen inden selskabet gik i rekonstruktion.

- Du kan gå ind online og byde på en vare. Når du vinder en aktion, kan vi fratrække beløbet i dit tilgodehavende, står der i mailen, som er signeret af Lauritz.com.

Lauritz.coms finanschef, Preben Lindgaard, bekræfter over for Finans, at nogle kunder har fået tilbuddet, men at man har stoppet med muligheden for modregning.

TV 2 har tidligere beskrevet, hvordan sælgere gennem Lauritz.com har ventet måneder på at få deres penge. Og i maj frarådede Forbrugerrådet Tænk forbrugere at handle gennem auktionshuset.

En rekonstruktion er et forsøg på at redde et selskab fra at gå konkurs.

Formålet med Lauritz.coms rekonstruktion er at sikre selskabets drift, mens der findes ny kapital eller finansiering til blandt andet at tilbagebetale gamle udeståender til sælgere.

Lauritz.com oplyste desuden i et skriftligt svar til Ritzau tirsdag, at en tredjedel af auktionshusets medarbejdere var blevet fyret.

Medarbejderstaben blev dermed reduceret fra 120 til 80 medarbejdere. Det skal nedbringe de samlede personaleomkostninger med omkring 30 procent.

