Lauritz.com skylder sine kunder 50 millioner kroner

Auktionshuset Lauritz.com skylder samlet set sine kunder 50 millioner kroner.

Det skriver Finans på baggrund af en redegørelse, som rekonstruktørerne af Lauritz.com har udsendt torsdag morgen.

Det er tidligere blevet beskrevet af blandt andet TV 2, at personer, der har solgt varer gennem Lauritz.com, har ventet flere måneder på at få deres penge af auktionshuset.

Lauritz.com har været under rekonstruktion siden sidste uge, fordi selskabet ikke er i stand til at betale sine kreditorer.

Foruden selskabets kunder skylder Lauritz.com også penge til en række andre kreditorer.

Ifølge Finans viser redegørelsen, at gælden til de private obligationsejere løber op i 88,4 millioner kroner.

Derudover skylder auktionshuset også penge til blandt andet rådgivere og leverandører. Her lyder gælden på 9,6 millioner kroner.

Lauritz.coms samlede gæld løber op i 148,6 millioner kroner ifølge Finans.

Onsdag kom det frem, at Lauritz.com har forsøgt at betale flere kunder med beviser på tilgodehavender.

Lauritz.coms finanschef, Preben Lindgaard, har bekræftet over for Finans, at nogle kunder har fået tilbuddet, men siger, at man har stoppet med muligheden for modregning.

Som en del af rekonstruktionen skal selskabet skære i omkostninger herunder lønomkostninger.

Tirsdag oplyste auktionshuset i et skriftligt svar til Ritzau, at en tredjedel af medarbejderne var blevet fyret.

Medarbejderstaben blev dermed reduceret fra 120 til 80 medarbejdere. Det skal nedbringe de samlede personaleomkostninger med omkring 30 procent.

