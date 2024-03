Lauritz.coms afregningsfrist på 60 dage var urimelig og ugyldig

Lauritz.com overtrådte aftaleloven og handlede i strid med god markedsføringsskik, da auktionshuset inden sin konkurs hævede afregningsfristen for private sælgere til op til 60 bankdage.

Det skriver Forbrugerombudsmanden i en pressemeddelelse.

- Det er Forbrugerombudsmandens opfattelse, at den lange afregningsperiode primært er indført med det formål at opnå gratis midlertidig likviditet, lyder det i pressemeddelelsen.

Afregningsperioden er den frist Lauritz.com har til at udbetale penge til en sælger efter salg af en auktionsgenstand.

Artiklen fortsætter under annoncen

Selv om det vurderes, at Lauritz.coms aftaler med de private sælgere var urimelige og dermed ugyldige som følge af den lange afregningsfrist, har Forbrugerombudsmanden besluttet at lukke sagen uden at foretage sig yderligere.

Det skyldes, at Lauritz.com er under konkurs, og at en eventuel civil retssag på vegne af forbrugerne ikke vil kunne stille forbrugerne bedre i konkursboet, lyder det.

Forbrugerombudsmanden har ikke taget stilling til, om selskabet har overtrådt strafbelagte bestemmelser i markedsføringsloven eller straffeloven.

/ritzau/