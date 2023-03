Lav tysk vækst får store konsekvenser for dansk eksport

En skuffende udvikling i den tyske produktion kommer til at få store konsekvenser for danske virksomheder, der er afhængige af naboerne mod syd for eksportsucces.

Det er konklusionen fra cheføkonom i Dansk Industri (DI), Allan Sørensen, efter udgivelsen af tallene for den tyske industriproduktion i januar.

- Kombinationen af svag vækst og høj inflation i Tyskland kommer til at kunne mærkes på dansk eksport, siger han i en kommentar.

Den tyske industriproduktion steg med 3,5 procent i januar, viser tal offentliggjort onsdag af det tyske statistikbureau.

Selv om det er en stigning siden december, er industriproduktionen 1,6 procent lavere end den tilsvarende måned i 2022.

- Tysk økonomi er ikke kommet buldrende ud af starthullerne i 2023. Det er positivt med fornyet fremgang i industriproduktionen, men forbruget ser stadig underdrejet ud, siger Allan Sørensen.

Tyskland er ifølge DI Danmarks absolut største samhandelspartner.

Ifølge DI eksporterede Danmark i 2022 varer og tjenester for 215 milliarder kroner til Tyskland.

Samtidig er flere end 110.000 danske arbejdspladser afhængige af netop den eksport.

Det er især fødevarer, tøj, møbler, maskiner og rejser, som danske virksomheder tjener penge på syd for grænsen.

Blandt andet vindmøller spiller også en stor rolle i den danske eksport.

Er der ikke gang i økonomien i Tyskland, vil det normalvist derfor betyde mindre handel med Danmark.

Og tal for den industriproduktion er netop en god indikator for tilstanden i den tyske økonomi.

- Det er ærgerligt at Tyskland ikke har fået mere gang i væksten. Både forbruget og produktionen ligger på et lavere niveau end for et år siden. Tyskland har stor betydning for dansk eksport og europæisk økonomi, siger Allan Sørensen.

EU-Kommissionens seneste prognose for Tyskland spår i 2023 en vækst på 0,2 procent.

- Selv om tyskerne kan være heldige, at undgå direkte økonomisk tilbagegang, så vil Tyskland absolut ikke være noget vækstmirakel i år, siger Allan Sørensen.

