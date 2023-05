Lavere elpriser trækker inflationen ned i Danmark

Høje energipriser var stærkt medvirkende til, at inflationen stak af i Danmark i løbet af sidste år.

Men nu er priserne på eksempelvis el begyndt at falde igen, og det er modsat med til at trække inflationen her i landet ned.

Det viser det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks, som Danmarks Statistik har offentliggjort tirsdag morgen.

Inflationen er et udtryk for udviklingen i forbrugerpriserne.

Forbrugerpriserne i Danmark var i april 5,6 procent højere sammenlignet med samme måned sidste år.

Stigningen er dermed markant lavere, end den var i marts. Her steg forbrugerpriserne 7,3 procent på årsbasis.

Og forbrugerne skal forvente, at de lavere prisstigninger fortsætter i løbet af 2023. Det mener Kristian Skriver, der er seniorøkonom hos Dansk Erhverv.

- Lavere priser på energi, råvarer og fragt vil i løbet af de kommende måneder lægge en dæmper på inflationen, skriver han i en kommentar.

- På sigt vil de højere renter også lægge en dæmper på aktiviteterne i Danmark og udlandet, hvilket også vil få inflationen til at falde.

Kigger man i stedet på de samlede prisstigninger på tværs af EU-landene, går det lidt mere trægt.

Forbrugerpriserne i EU-landene var i april 8,1 procent højere end i samme måned sidste år.

Stigningen er marginalt lavere, end den var i marts, hvor forbrugerpriserne steg 8,3 procent på årsbasis.

Her var det i stedet et fald i fødevarepriserne, som var med til at dæmpe prisstigningerne, fremgår det af opgørelsen fra Danmarks Statistik.

Det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks adskiller sig fra det almindelige forbrugerprisindeks fra statistikleverandøren.

Forskellen er, at ejerboliger ikke indgår i opgørelsen i EU-tallene.

