Lavere gaspriser får inflationen i Danmark til at falde marginalt

I februar blev inflationen i Danmark opgjort til at være 8,3 procent sammenlignet med samme måned sidste år.

Det er primært aftagende gaspriser, der får inflationen til at falde.

Det viser et EU-harmoniseret forbrugerprisindeks, som Danmarks Statistik har offentliggjort onsdag morgen.

Dermed falder inflationen kun i et meget afdæmpet tempo, idet den i januar var 8,4 procent.

Derfor er det også svært at få armene helt i vejret, mener Brian Friis Helmer, der er privatøkonom hos Arbejdernes Landsbank.

- Vi har endnu til gode at se det underliggende prispres aftage, skriver han i en kommentar.

Den såkaldte kerneinflationen, som er prisudviklingen fraregnet fødevare- og energipriser, er steget fra 7,3 procent i januar til 7,5 procent i februar.

Man kigger på kerneinflationen for at finde ud af, hvor bredt prisstigninger har sat sig.

Samlet er inflationen i de 27 EU-lande faldet fra ti procent i januar til 9,9 procent i februar.

Her er høje priser på fødevarer fortsat en af de største årsager til, at forbrugerpriserne holdes oppe, skriver Allan Sørensen, cheføkonom hos Dansk Industri, i en kommentar.

- I 22 ud af de 27 EU-lande er det fødevarer, der trækker mest op i inflationen.

Selv om det ifølge Allan Sørensen ser ud til at gå den rigtige vej med inflationen i Danmark, er det ikke alle lande i EU, der oplevede den samme tendens i februar.

- I Tyskland, Spanien, Frankrig og Sverige steg inflationen lidt i sidste måned.

Begge økonomer regner med, at inflationen i Danmark kommer til at fortsætte ned i løbet af året.

Det skyldes dels, at den over tid vil spise sig selv, da inflationen måles ved priserne i dag i forhold til for et år siden.

Derfor vil de kraftige prisstigninger fra sidste år løbende falde ud af inflationsopgørelsen, i takt med at vi bevæger vi os gennem året.

