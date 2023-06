Lavere pris på benzin og el trækker inflationen ned igen

I maj var forbrugerpriserne i Danmark 2,9 procent højere end samme måned året før.

Det viser tal fra Danmarks Statistik, som er blevet offentliggjort mandag morgen.

I april var den tilsvarende stigning 5,3 procent. Dermed aftager farten på prisstigningerne for syvende måned i træk.

Det er især lavere priser på el og brændstof, der er med til at trække priserne ned.

Ifølge Kristian Skriver, seniorøkonom i interesseorganisationen Dansk Erhverv, er der tale om et "kraftigt" fald i de samlede forbrugerpriser.

- Forbrugerne høster nu gevinsterne af, at priserne på energi, råvarer og fragt er faldet mærkbart og reduceret produktionsomkostningerne, skriver han i en kommentar.

- Det sætter en tyk streg under, at de værste måneder med galoperende høj prisstigninger er et godt stykke bag os.

Det seneste år har prisændringer på elektricitet trukket det samlede indeks 1,28 procentpoint ned.

Ændringer i brændstofpriser har bidraget med et fald på 0,45 procentpoint i det samlede prisudvikling. Det viser tal fra Danmarks Statistik.

Omvendt har prisen på fødevarer trukket i den modsatte retning. Særligt mælk, ost, æg og sukkervarer er blevet dyrere det seneste år.

Samlet set har fødevarer og ikke-alkoholiske drikke bidraget med 1,3 procentpoint af årsstigningen i maj, skriver Danmarks Statistik.

