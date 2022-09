Laveste appetit på boligkøb i fem år

Der er færre købere i køen på boligmarkedet, end der har været i lang tid. Onsdag viser tal fra bankernes brancheorganisation, Finans Danmark, at august bød på det laveste antal lånetilbud til boligkøbere i fem år.

Når en bolig skal skifte hænder, skal der i praktisk talt alle tilfælde lånes penge. Derfor er mængden af lånetilbud en god indikator for hvor mange købere, der har været på boligmarkedet i en given måned.

I august var der ifølge Finans Danmarks tal 3855 lånetilbud til køb af ejerboliger og sommerhuse i Danmark. Det er ikke set lavere siden oktober 2017, hvor Finans Danmark for første gang opgjorde antallet af lånetilbud.

Til gengæld var størstedelen af de nye lån, der blev tilbudt i august, tilbud om at omlægge sit eksisterende lån, påpeger Arbejdernes Landsbanks privatøkonom Brian Friis Helmer.

- Langt hovedparten af lånetilbuddene i august er givet til omlægning af realkreditlån, hvilket sker som følge af de stigende renter, som giver boligejere med fastforrentede lån konverteringsmuligheder.

- Her kan boligejerne barbere en stor bid af deres restgæld, hvis de konverterer deres realkreditlån, skriver han i en analyse af tallene.

Den mulighed er opstået, fordi renterne på obligationerne bag boliglånene er steget.

Det betyder, at værdien eller kursen på boliglån til en lavere rente er faldet. Når kursen er faldet, betyder det, at man skal betale mindre for at indløse sit lån, end man har lånt.

Derfor kan man mindske sin resterende gæld ved at indløse lånet og tage et nyt lån.

Det er dog ikke uden udgifter. Realkreditinstituttet tager et bidrag for at formidle konverteringen, og et nyt lån vil have en højere rente, der skal betales løbende.

Derfor skal besparelsen på den formindskede gæld overgå de højere renter og bidraget ved konverteringen, før det giver økonomisk mening at konvertere.

- For halvandet år siden konverterede boligejerne, fordi renterne var faldet, mens der i dag konverteres fordi renten er steget, skriver Brian Friis Helmer.

- De højere renter ser ikke ud til at forsvinde lige med det samme, så vi forventer, at det også vil præge antallet af lånetilbud i den kommende tid.

