Laveste augustsalg af boliger i otte år

Selv om der faktisk blev solgt flere boliger i august end i juli måned, var det ikke nogen jubelmåned for de danske ejendomsmæglere.

Tal fra Boligsiden viser, at der sammenlagt blev solgt 6325 boliger i august.

Det er en del mere end de 5355, der skiftede ejer i juli - formentlig på grund af overstået sommerferie og snarlig studiestart.

Men det er en del færre, end der blev solgt både i august sidste år og i 2020.

Faktisk skal vi tilbage til 2014 for at finde lige så lave tal for august.

- Det sker som følge af, at renterne er steget og den tårnhøje inflation har gjort et stort indhug i danskernes husholdningsbudgetter.

- Det betyder, at en del danskere må droppe, udskyde eller ændre på boligdrømmen. Det er med til at hive priserne ned, som i øjeblikket oplever mærkbare månedlige fald, skriver Jeppe Juul Borre, der er cheføkonom i Arbejdernes Landsbank.

Lise Nytoft Bergmann, der er chefanalytiker og boligøkonom i Nordea Kredit, peger også på det nuværende renteniveau som årsagen til, at aktiviteten boligmarkedet er nedadgående.

Og hun konstaterer, at det særligt kan mærkes på lejlighedsmarkedet.

- De sidste ti år er der gennemsnitligt blevet solgt 1.528 ejerlejligheder i august, og i nogle af årene har antallet været oppe på omkring 1.800.

- I år er der dog kun blevet solgt 1.102 ejerlejligheder, og der er derfor blevet savet et stort stykke af køen af interesserede købere. Det er i hvert fald en dramatisk udvikling, vi er vidne til, noterer hun sig.

Ifølge Birgit Daetz, der er kommunikationsdirektør for Boligsiden, er antallet af solgte lejligheder i august det laveste siden 2012.

