Lavstammet fupbetjent narrede værdier fra ældre kvinde

Mand bildte kvinde ind, at hun have været offer for identitetstyveri, og fik hendes hævekort og smykker.

En bleg og langskægget mand på 165 centimeter havde søndag aften held til at franarre en ældre kvinde i Slangerup hendes værdier ved at udgive sig for at være fra politiet.

Fupnummeret blev indledt søndag aften, hvor den ældre kvinde blev ringet op af en person, som hævdede at være fra politiet. Personen sagde til kvinden, at hun havde været offer for identitetstyveri.

Det havde hun ikke. I virkeligheden var hun ved at blive offer for et tricktyveri.

Stemmen i røret tilbød efter at have stukket den 78-årige kvinde løgnen om identitetstyveriet at hjælpe hende med at bringe hendes værdier i sikkerhed. Kort efter ankom den lavstammede mand med det mørke lange skæg til kvindens bopæl.

Her fik han udleveret kvindens hævekort og hendes smykker.

Manden beskrives som 165 centimeter høj, 45-55 år, almindelig af bygning, hvid i huden med kort sort hår og langt mørkt skæg. Han talte dansk og var iført mørkt tøj med et rødt mærke på jakken. Derudover bar han mundbind og gummihandsker.

Det er Nordsjællands Politi, som mandag beretter om sagen i sin døgnrapport. I samme forbindelse gør Nordsjællands Politi opmærksom på, at politiet aldrig vil bruge den fremgangsmåde.

Er man som borger i tvivl om, hvorvidt en person er fra en offentlig myndighed eller ej, skal man bede om personens navn. Derefter skal man finde frem til myndighedens hovednummer og bede om at tale med den pågældende medarbejder.

Det er vigtigt, at man selv finder frem til myndighedens rigtige nummer og ikke får det oplyst fra den person, som kontakter en, da denne i så fald kan oplyse et falsk nummer.

/ritzau/