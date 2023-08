Lavt udbud på boligmarkedet kan føre til prisstigninger

Hvis man som køber har haft sat næsen op efter et langt større udvalg på boligmarkedet, er man blevet skuffet.

Udbuddet af boliger til salg er nemlig tæt på uændret i juli sammenlignet med måneden før. Det viser tal fra Boligsiden.

Sættes udbuddet ind i en historisk kontekst, er det tilmed til den lave side, påpeger Jeppe Juul Borre, der er cheføkonom hos Arbejdernes Landsbank.

- Det gælder især for lejligheder og sommerhuse, at der er få til salg-skilte, siger han.

På landsplan voksede udbuddet på boligmarkedet med 106 boliger i juli. Det svarer til en stigning på 0,2 procent.

Det betyder, at knap 32.000 villaer og rækkehuse havde et til salg-skilt i forhaven. I samme måned var 6883 lejligheder sat til salg i hele landet.

Det begrænsede udvalg kan potentielt være med til at løfte priserne yderligere, vurderer Jeppe Juul Borre.

- Når der er så få boliger til salg, kan det være med til at give fornyet stigning i priserne. Det er til sælgernes fordel, siger han.

Boligpriserne er steget de seneste fire måneder.

I den periode er huspriserne steget med tre procent, lejligheder med fem procent, mens sommerhuspriserne er steget hele syv procent.

- Når udbuddet er begrænset, har køberne ringere kort på hånden.

- En opbremsning i udbuddet er derfor med til at holde en hånd under priserne, hvor boligmarkedet ellers har været ramt af stigende renter og høj inflation.

Boligkøberne har dog stadig mere at vælge imellem, end tilfældet var for et år siden.

- Sammenlignet med sidste år er udbuddet af boliger vokset med næsten 5.000 boliger, hvilket svarer til en stigning på 13 procent, siger Jeppe Juul Borre.

- Det er især huse og sommerhuse, som der er kommet flere af.

Til gengæld er der 6,6 procent færre lejligheder på markedet.

Alene i Region Hovedstaden er antallet af ejerlejligheder til salg faldet med mere end 20 procent det seneste år.

Derfor er det også her, at der er chance for, at priserne stiger mest i den kommende tid, vurderer han.

