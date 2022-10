Leasingbranche frygter at tabe penge på konfiskerede biler

Det er i tråd med dansk og international lov at beslaglægge en bil med henblik på konfiskation i sager, hvor der er begået vanvidskørsel - selv om det ikke er bilisten, der ejer bilen.

Det har Højesteret afgjort onsdag.

Det kan komme til at koste både leasingselskaber og private penge samt føre til retsopgør om erstatning, frygter interesseorganisationer.

En af dem er Finans og Leasing, der er en interesseorganisation for blandt andet leasingselskaber.

- Hvad den konkrete betydning af Højesterets kendelse bliver, det afhænger af, hvordan den enkelte sag er skruet sammen, siger Christian Brandt, der er direktør i organisationen.

I den konkrete situation, hvor en mand anklages for at have kørt vanvidskørsel, har han sagt, at han vil have mulighed for at betale erstatning til leasingselskabet, hvis bilen konfiskeres.

Men det er ifølge Christian Brandt ikke ensbetydende med, at leasingselskaber slipper uden problemer, hvis en person tages i vanvidskørsel i en af deres biler. Han mener, at ejendomsretten knægtes.

Desuden er der risiko for, at det kan tage lang tid for selskaberne at få erstatning fra vanvidsbilister, ligesom selskaberne ifølge Finans og Leasing heller ikke kan forvente at få det fulde beløb retur.

- I det her tilfælde får selskabet højst sandsynligt pengene, men vi synes, det er en forkert vej rundt, at leasingselskaberne så at sige skal være dem, der opkræver bøder i det her samfund. Det er jo det, der er effekten af det her, siger Christian Brandt.

Direktøren mener, at man i stedet bør føje ind i straffeloven, at vanvidsbilisten skal betale en bøde svarende til bilens værdi, hvis vanvidskørslen er begået med en andens bil.

Både Finans og Leasing samt Bilbranchen, der hører under erhvervsorganisationen Dansk Industri, vil arbejde for politisk at få ny lovgivning på området.

Chefkonsulent Dennis Lange fra FDM, der er en forening for bilejere, kalder det grundlæggende forkert at straffe en bilejer i stedet for føreren.

- Det her er jo et af de eksempler på, hvor den der reelt ejer bilen, ikke har haft den fjerneste mulighed for at gennemskue, at leasing af bilen ender i vanvidskørsel.

- Det kunne i princippet også være et tilfælde med en privatperson, der havde lånt bilen ud, siger Dennis Lange.

Ud fra Højesterets kendelse fremgår det, at der ikke er en klar linje for beslaglæggelse. Der skal foretages en vurdering i hver enkelt sag.

En rapport fra Motorstyrelsen sidste år viser, at det de seneste år er blevet mere populært at lease biler. Antallet af leasingaftaler steg fra cirka 80.000 i 2015 til næsten 145.000 i 2020.

I 2020 udgjorde leasingbiler ifølge rapporten cirka syv procent af bilflåden på de danske motorveje. Det svarer til hver 14. bil.

/ritzau/