Ledelsen i Hesalight dømmes til at betale 200 millioner

Ledelsen i virksomheden Hesalight A/S er fredag blevet dømt til at betale erstatning på 200 millioner kroner til konkursboet.

Østre Landsret har stadfæstet en tidligere afgørelse fra Retten i Roskilde, men en revisor frifindes for erstatningsansvar.

Det oplyser landsretten på sin hjemmeside.

Virksomheden fik stor opmærksomhed for sin imponerende hurtige vækst med løsninger med LED-lys til kunder over hele verden. Hesalight blev også fremhævet som en succesrig grøn virksomhed af daværende statsminister Helle Thorning-Schmidt (S).

Men i virksomheden begik grundlægger og direktør Lars Nørholt grov økonomisk kriminalitet, viste det sig senere i en straffesag. Han fik i Højesteret en straf på fængsel i syv år.

Virksomheden gik konkurs i november 2016, efter at såvel myndigheder som pressen havde presset alarmknapperne i bund.

Siden anlagde konkursboet en civil retssag mod den tidligere ledelse samt revisoren.

Resultatet er dommen fredag i landsretten.

Tre bestyrelsesmedlemmer, hvoraf direktør Lars Nørholt var den ene, er erstatningsansvarlige for tab og skal betale 200 millioner kroner. De to øvrige er Lars Christian Jørgensen og Martin Kent Nielsen.

Derimod er revisor Frank Bergmann frifundet. Der er ikke årsagssammenhæng mellem revisorens fejl og konkursboets tab, lyder landsrettens konklusion.

Landsretten hæfter sig ved, at Hesalight i stort omfang indgik kontrakter, der indebar levering af varer og ydelser på kredit for meget høje beløb. I nogle tilfælde blev der lånt penge til kunderne. Til visse kunder var renten endda lavere end den, som Hesalight selv betalte for sine lån.

"Særdeles risikabel" er de ord, landsretten bruger om forretningsførelsen for lånte penge.

Desuden hæfter landsretten sig ved, at der blev trukket i alt cirka 75 millioner kroner ud til Lars Nørholt og hans hustru og til deres selskaber, uden at det havde noget med Hesalight at gøre.

Der var fundamentale svigt, mener landsretten, der også henviser til, at ledelsen skete ganske uformelt. Kun i begrænset omfang blev der ført referat fra generalforsamlinger og bestyrelsesmøder. Det meste blev overladt til Lars Nørholt.

/ritzau/