Leder kaldte ansat for halalsvin og indvandrerdreng

Det var ikke kun hyldest, en sikkerhedskonsulent fik på et møde i marts 2021, der var stablet på benene for at fejre ham som den bedst sælgende medarbejder den forgangne måned.

Hans leder kom også med en diskriminerende bemærkning:

- Vi har en indvandrerdreng, der godt kan lide at gå i kanvas, sagde lederen foran både sikkerhedskonsulenten og hans kolleger.

Det, at han blev kaldt indvandrerdreng, gjorde ham "inderligt chokeret", men han valgte at tie i situationen og sagde heller ikke noget til HR-afdelingen.

Det er angivet i et resumé af sagen fra Ligebehandlingsnævnet, som har behandlet hans klage over forskelsbehandling på baggrund af race og etnisk oprindelse.

Nævnet har afgjort, at det var chikane, og at den ansatte skal have 25.000 kroner i godtgørelse for den og en anden udtalelse fra samme leder.

Det skyldes, at det er ulovligt for arbejdsgivere at forskelsbehandle de ansatte på baggrund af blandt andet race og etnisk oprindelse. Afgørelsen kom i april og fremgår mandag af et nyhedsbrev fra Ankestyrelsen.

Den næste diskriminerende bemærkning faldt på et distriktsmøde to måneder senere - i maj 2021. På mødet blev der sat en salgskonkurrence i gang, og i den forbindelse blev der udloddet en gevinst på 500 kroner.

Da lederen præsenterede konkurrencen, viftede han angiveligt med pengesedlen foran alle de tilstedeværende og sagde:

- Hva' (sikkerhedskonsulentens navn, red.), 500 kroner, halalsvin.

Sikkerhedskonsulenten blev efter eget udsagn mundlam og chokeret. Han følte sig magtesløs, fremgår det af et resume af Ligebehandlingsnævnets afgørelse.

Den næste måned skiftede konsulenten, der havde været ansat i firmaet siden oktober 2021, afdeling for at få en frisk start.

Han blev dog senere samme måned sygemeldt af private årsager, og i efteråret blev han fyret med henvisning til lang sygemelding.

Ligebehandlingsnævnet har i sin vurdering lagt vægt på, at sikkerhedskonsulentens udlægning understøttes af, at han i en henvendelse til sit fagforbund havde angivet, at han gennem en tid havde "stået model til nedværdigende, diskriminerende og ydmygende adfærd af diverse chefer".

Virksomheden har under sagen ikke bestridt, at lederen skulle være kommet med de pågældende udtalelser. Det er dog blevet nægtet, at lederen skulle have udvist racisme eller på anden måde have medvirket til racistisk undertone blandt de ansatte.

Inden for to uger skal virksomheden betale de 25.000 kroner i godtgørelse til den tidligere medarbejder.

