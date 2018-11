Åndsfrihed i debat om evolution

Folkekirken har problemer på flere niveauer i aktuel præstesag

Evolutionslære er et sjældent debatemne blandt præster i folkekirken. Derfor har det også affødt en del opmærksomhed i den kirkelige verden, at der er opstået en konflikt om netop dette spørgsmål mellem biskop Marianne Christiansen, Haderslev Stift, og sognepræst Mads Jakob Jakobsen fra Sct. Marie Sogn i Sønderjylland. I et indlæg i et lokalt kirkeblad kritiserede præsten evolutionslæren, som efter hans mening førte tilhængere i uetisk retning. Herefter modtog han en e-mail fra biskoppen, der opfordrede ham til at læse noget mere om teologi og naturvidenskab. Hun havde allerede kontaktet en teologiprofessor for forslag til litteratur og ville vende tilbage med nærmere vejledning.

Det er en biskops pligt at føre teologisk tilsyn. Så der er ikke noget galt i at imødegå teologiske problemer hos en af stiftets præster. Det er desuden kun godt, at Marianne Christiansen går ind i teologiske debatter med præster. Det giver den åbne samtalekultur, der er kendetegnende for folkekirken.

Men måske skulle det være blevet ved debatten. Ledelsesprocessen har nemlig været uelegant. Ikke mindst fordi den udspiller sig i kølvandet på en anden sag. Biskoppen er blevet underkendt af Kirkeministeriet for at have forment samme sognepræst adgang til et ansættelsesforløb. Det drejer sig om et såkaldt orienteringsmøde, hvor man gennemgår ansøgere til et præsteembede. Mange sognepræster har før taget del i et sådant møde under lignende omstændigheder. Men det kunne Mads Jakob Jakobsen ikke, fordi han blev anset for inhabil, idet en af ansøgerne på daværende tidspunkt var ansat i samme pastorat. Det styrkede næppe præstens fornemmelse af at blive behandlet på lige fod med alle andre.