Afrikas unge skal have hjemligt håb

EU bør gå langt mere aktivt til værks for at stoppe migrationen

Fra europæisk side er der de seneste år gjort et væld af forsøg på at stoppe den tilsyneladende endeløse migration af unge afrikanere, der søger lykken nordpå i det forjættede Europa. Man har primært forsøgt sig med pisk eller gulerod-metoden for at få de afrikanske lande til at holde på de oftest unge mænd, der egentlig burde udgøre ethvert lands fremtidige potentiale. Hidtil forgæves.

Selvom de risikerer livet på pramme og gummibåde over Middelhavet, hvor flere end 2000 allerede er druknet i år, trods et betydeligt fald i ankomsterne, ser intet ud til at stoppe dem. Og det er både alarmerende og deprimerende læsning, når den unge nigerianske aktivist Daniel Onyedikachi i dagens avis advarer om, at det ”er ligegyldigt, hvor mange penge europæerne giver Marokko, Egypten og Libyen for at stoppe bådene fra at stævne ud på Middelhavet. Ligegyldigt, om de så byggede verdens største mur for at afskære migrant-ruterne”.

Det er et udsagn, som EU’s politikere i høj grad bør skrive sig bag øret. For med en foruroligende befolkningstilvækst, som i 2100 vil have næsten firedoblet de nuværende 1,2 milliarder mennesker i Afrika til 4,5 milliarder, kommer presset på Europa kun til at vokse yderligere og i katastrofale dimensioner, vi end ikke gør os begribelige i dag. Og det uanset om udviklingen i mange afrikanske lande er opmuntrende med økonomisk vækst, dalende fødselstal flere steder og langt mindre behov for udviklingshjælp.