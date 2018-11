Asia Bibi har brug for vores hjælp

Hvor er Danmarks udstrakte hånd til den kristne kvinde?

Tavsheden i den islamiske verden om den horrible forfølgelse af den kristne pakistanske kvinde Asia Bibi kan desværre ikke overraske, selvom der også fra alle lande med muslimske befolkningsflertal burde være udgået protestråb. Det er mere den vaklen og famlen, der udvises fra statsligt hold i dele af Vesten, den kristne verden, der er chokerende. Herunder ikke mindst den tøven, der her i Danmark er begyndt at ligne officiel politik, nu ni dage efter at Asia Bibi måtte gå i skjul et sted i Pakistan.

Det er så meget desto mere beklemmende, som vi har en regering, der i sit grundlag i 2015 valgte at skrive de indiskutabelt rigtige ord om, at der ”i flere af verdens brændpunkter foregår en systematisk forfølgelse af kristne minoriteter”, hvilket fik regeringen til at love, at den ”vil have et særligt fokus på at styrke det internationale samarbejde for at beskytte disse minoriteter”.

Det er ord, der forpligter. Og forhåbentlig vil de trods alt være svære helt at løbe fra, nu da verdensoffentligheden står ansigt til ansigt med dette alt for tydelige eksempel på, hvor skræmmende forholdene er for kristne også i et af de muslimske lande, som vi ellers har relativt tætte relationer til. Pakistan indtager stadig en nøglerolle i vestlige landes forsøg på at dæmme op for islamistisk terror. Det er ironisk nok tilfældet, samtidig med at Pakistan selv – trods støtten fra Vesten – opretholder blasfemilove, der baserer sig på sharia og efterlader landets ikke-muslimske borgere retsløse.