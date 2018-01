Behov for dialog frem for pr-stunts

Catalansk leder får desværre fuld valuta med dansk optræden

Det var en kløgtig beslutning, som den spanske højesteretsdommer Pablo Llarena traf i går, da han nægtede at imødekomme anklagemyndighedens ønske om at udstede en europæisk arrestordre på den catalanske separatistleder Carles Puigdemont, som er efterlyst for at have tilskyndet til oprør, undergravende virksomhed og misbrug af offentlige midler.

For hvis det danske politi havde anholdt den mediedrevne eksjournalist under dennes besøg i København – hvilket man selvfølgelig skulle have gjort, hvis alle juridiske formalia havde været i orden – ville separatistbevægelsen have fået lige den martyr, den ønsker for at holde liv i sit forfatningsstridige og ufor-svarlige forehavende om at løsrive Catalonien fra Spanien og målet om at få genindsat Puigdemont som regeringschef.