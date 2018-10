Bibelen må gerne læses op i kirken

Både Det Gamle og Det nye Testamente hører til gudstjenesten

Ordet ”bibelimperialisme” har en fæl klang. Det blev brugt af professor emeritus, dr.theol. Mogens Müller i en kronik her i avisen for en uge siden. Han argumenterede for, at tekster fra Det Gamle Testamente i Bibelen slet ikke burde læses op i den kristne gudstjeneste. Siden 1975 har folkekirken haft en fast tekstrække netop med gammeltestamentlige tekster, men dermed går kirken ind på jødedommens enemærker og bidrager til den opfattelse, at jødedommen skulle være en ”overstået religion.” Kirken sætter sig på den rette fortolkning af Det Gamle Testamente og frakender jøderne, at deres fortolkning kan være rigtig, så længe de ikke vil acceptere Kristus som Messias.

Om ikke andet skal Mogens Müller have stor tak for at rejse en i kirkelig sammenhæng væsentlig debat. Som han selv er inde på, har kirken i hvert fald i 1700 år ikke sat spørgsmålstegn ved, at Det Gamle Testamente var en del af den kristne bibel, hvor man fandt gudsbillederne i Det Gamle og Det Nye Testamente fuldt ud forenelige. Først med oplysningstiden kom diskussionen af, hvordan man egentlig skulle se på de bibelske skrifter – som ord, der var ”indblæst” af Gud eller som fejlbarlige menneskers ord og tanker om Gud? Derfor handler debatten i virkeligheden også om synet på Bibelen som helligskrift. I dag tager langt de fleste teologer de kritiske briller på, når de læser Bibelen, men de færreste vil påstå, at der ikke er en tæt forbindelse mellem de to testamenter, næppe heller Mogens Müller.