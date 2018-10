Kristeligt Dagblad mener: Børn er en gave, ikke en ret

Nej tak til De Radikales udspil om rugemoderskab

Børn er en gave. Flere børn er en stor gave, og som samfund bør vi understøtte på alle ledder og kanter, at folk sætter børn i verden. Men børn er ikke en menneskeret. De er ikke et produkt, man som borger har krav på. Det er nødvendigt at slå fast, efter at Radikale Venstre har foreslået, at såkaldte rugemødre skal være et offentligt tilbud til barnløse par og LGBT-personer.

At hjælpe mennesker med noget, de brændende ønsker sig, er som udgangspunkt sympatisk. Men når det handler om noget så fundamentalt som det at få børn, er det nødvendigt at tænke sig grundigt om. Det har Det Etiske Råd gjort ad to omgange, i 2008 og 2013, og begge gange har rådet været imod betalt rugemoderskab, mens et lille flertal i den seneste afgørelse åbnede for såkaldt altruistisk rugemoderskab, hvor en kvinde frivilligt fungerer som surrogatmor for et par, der ikke selv kan få børn.

Den model, som i praksis er en aftale om frivillig adoption, har eksisteret i århundreder, og så længe der er tale om et modent, velovervejet valg, som tager hensyn til alle parter, herunder ikke mindst barnets tarv, kan det være den rigtige løsning i nogle tilfælde.

Men der er et stort skridt derfra til en model, hvor det offentlige sundhedssystem skal bistå kvinder, som skal lægge livmoder til sæd og æg fra andre personer. Man kan begynde den etiske refleksion med at tænke over, hvilke kvinder der mon vil stille sig til rådighed for denne sundhedsydelse? Der er i hvert fald, som også sundhedsfaglige personer har peget på, en risiko for, at det bliver yngre, ressourcesvage kvinder, som ikke har tænkt konsekvenserne til ende. Og hvad gør man i de tilfælde, hvor rugemoderen fortryder?