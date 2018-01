Brug livvagter med besindighed

Det er nødvendigt at sikre politikere med livvagter – desværre

Den militante venstrefløj har historisk stået bag mange trusler og overfald på politikere, men med islamismens fremmarch er der nu mindst lige så god grund til at frygte angreb fra den kant. Den konservative politiker og samfundsdebattør Naser Khader (K) er blandt dem, der på egen krop har oplevet trusler fra de islamistiske miljøer, ligesom Dansk Folkepartis tidligere formand og nuværende formand for Folketinget, Pia Kjærsgaard, er blevet overfaldet flere gange, når hun har været på Nørrebro i København. I november blev integrationsminister Inger Støjberg (V) angrebet af en afvist asylansøger, da hun besøgte Udrejsecenter Sjælsmark i Nordsjælland. Mordforsøgene på Kurt Westergaard, som tegnede en Muhammed-tegning til Morgenavisen Jyllands-Posten, og på den islamkritiske forfatter Lars Hedegaard vidner også om, at der er al mulig grund til at tage truslen fra demokratiets og ytringsfrihedens modstandere alvorligt. Den uundgåelige konsekvens har været, at stadig flere politikere døgnet rundt udstyres med såkaldte livvagter fra Politiets Efterretningstjeneste, PET.