Danske Bank og ansvarligheden

Hvidvask-skandale har vasket troværdighed væk

Finanskrisen for 10 år siden medførte hos mange danskere en mental forandring i form af krisebevidsthed og behov for tryghed, som flere eksperter påpegede i lørdagens udgave af Kristeligt Dagblad. Denne mentale forandring i form af nye, mere ansvarsbevidste værdier er dog åbenlyst hidtil ikke sivet ind hos det eneste kulturbærende pengeinstitut her i landet. Det blev allerede tydeligt i 2012, da Danske Bank med sin pinagtige og siden kasserede ”New Normal”-kampagne prøvede at brande sig som en ansvarlig medspiller i en kompleks verden, der havde lært af sine fejl. Og det blev med al chokerende tydelighed igen udstillet på gårsdagens pressemøde, hvor den længe ventede og af banken selv bestilte uafhængige advokatundersøgelse af Danske Banks estiske hvidvask-skandale, der efterhånden har vokset sig til Europas største, blev fremlagt.

Advokatfirmaet Bruun & Hjejle kunne i sin 88 sider store sønderlemmende rapport blandt andet påvise, at Danske Banks ledelse gentagne gange – helt tilbage fra 2007 – blev advaret om kolossale, mistænkelige pengestrømme via bankens estiske afdeling, uden at der for alvor blev reageret, at banken siden flere gange misinformerede myndigheder som Finanstilsynet, og at den endelige regning for 6200 kunders kriminelle transaktioner endnu ikke kan gøres op. Men ifølge Berlingske Business’ vedvarende og prisværdige dækning af skandalen beløber det sig til mindst 53 milliarder kroner, et grotesk stort beløb.