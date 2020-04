Dette er en leder. Lederen er udtryk for Kristeligt Dagblads holdning og skrives på skift af avisens redaktører.

Om politikere og myndigheder har overreageret med disse indgreb, ved vi først om lang tid. Men frygten for, at vores borgerlige rettigheder falder som offer for epidemien, synes indtil videre ubegrundet