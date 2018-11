De fleste forældre gør det godt

Historieløst og ude af proportioner at brænde opdragelsesbøger

Engang hed det kæft, trit og retning, siden blev det til ro, renlighed og regelmæssighed, og i dag er der i børneopdragelse fokus på at lytte til barnet, og et begreb som ”samsovning”, hvor man sover sammen med sin baby, er i høj kurs.

Og netop tidens fokus på kropskontakt med spædbarnet, hvad enten det gælder, når det skal sove, eller når det bæres rundt i slynger, er den umiddelbare forklaring på, hvorfor en – mindre – gruppe forældre har startet en voldsom debat på sociale medier, hvor de kritiserer bestsellerbogen ”Godnat og sov godt” for at være decideret skadelig for børn. En gruppe kvinder har sågar dannet en gruppe på Facebook, hvor de opfordrer til at brænde bogen af, så mindre kloge forældre, må man formode, ikke kommer til at købe den og dermed traumatisere deres børn.

Bogen, der er udkommet i 16 oplag i Danmark gennem snart to årtier og er populær blandt lånerne på landets biblioteker, advokerer for at lade barnet græde sig i søvn. Det kan man mene om, hvad man vil, men at foranstalte bogafbrændinger er ude af proportioner og vidner om historieløshed og en høj grad af intolerance – og usikkerhed. Men familieliv anno 2018 er i høj grad også en værdikamp.