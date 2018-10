De tyske folkepartier er fortid

Der er brug for nytænkning efter nedtur til CSU og SPD i Bayern

Intet er længere, som det plejer i tysk – og europæisk – politik. De to store blokke, som i efterkrigstiden har været vant til at dele det politiske rov mellem sig, bliver i stigende grad udfordret af fløj- og protestpartier. At det socialdemokratiske SPD har udviklet sig til en skygge af fordums stolte storhed, er efterhånden ikke længere nogen nyhed. Men når selv den hidtil så enevældige Kristeligt Sociale Union, CSU, på trods af flotte økonomiske nøgletal i det traditionsrige Bayern oplever sit dårligste valg siden 1950, er det politiske opbruds realiteter også nået frem til den selvsikre sydtyske delstat.

Det er især takket den historisk sikre magtbastion på hjemmebanen, at CSU hidtil har haft uforholdsvis meget – i manges øjne også alt for meget – at skulle have sagt i tysk politik. Det er det eneste parti, der kun er opstillet i én delstat, men som samtidig sidder med ved regeringsbordet i Berlin. Den konservative union med søsterpartiet CDU har i Forbundsrepublikkens snart 70-årige historie været et bolværk mod politisk ustabilitet. Det er slut nu.

De senere års indædte magtkamp mellem CSU-formanden, den tyske indenrigsminister, Horst Seehofer, og CDU-formanden, forbundskansler Angela Merkel, om asylpolitikken har nu sat sig så dybe spor, at selv bayrerne bryder med normerne. Som søndagens valgresultat viste, har mange fået nok af CSU’s lokale magelighed, Seehofers ballademagerstil og partiets forsøg på at overhale Alternativ for Tyskland højre om.