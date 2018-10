Demokratiet har det trods alt godt

Vi lever i en opbrudstid, der også udfordrer demokratiet

Den første tirsdag i oktober – og det var i tirsdags – blev et nyt folketingsår som foreskrevet i Grundloven indledt med statsministerens åbningstale og politiske program-erklæring for den kommende folketingssamling. I går fulgte den lige så traditionelle og foreskrevne åbningsdebat i Folketinget, der varede fra morgenstunden til sen aften. Demokratiet arbejder, og alt kan forekomme at være ved det gamle. Men sådan er det ikke.

Verden er i opbrud. Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) sagde det i sin åbningstale: Det, vi før har taget for givet, er nu på spil. Blandt andet frihandel, demokratiske værdier og Danmarks sikkerhed og beskyttelse af Nato, som vi har kendt det til nu.

Dertil kommer et opbrud i leveform og værdier, som statsministeren ikke nævnte, men som har måske endnu mere vidtrækkende følger. Det opbrud er skabt af flere store bevægelser i tiden, blandt andet migration, globalisering, digitalisering, voksende ulighed og undermineringen af de fælles værdier som følge af den stærke individualisering. Dyrkelsen af minoritetssærpræg på bekostning af det fælles kaldes også identitets- politik, og den går sin sejrsgang kendetegnet ved, at det for de involverede er vigtigere at være transseksuel end menneske, eller muslim end dansker, som det blev formuleret her i avisen forleden.

På det nære politiske plan kan det forestående folketingsvalg efterlade det danske demokrati med samme udfordring, som ses mange andre steder. De gamle regerings-bærende og midtersøgende partier skrumper ind til fordel for fremgang til fløjpartier og nye protestpartier.