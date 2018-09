Kristeligt Dagblad mener: At indrette sig efter de krænkelsesparate er skruen uden ende

Problematisk krænkelseskultur er kommet til Danmark

Så skete det. Den identitetspolitiske hovedstrømning, som indtil nu er udgået fra især amerikanske eliteuniversiteter, er kommet til Danmark. Og selveste Københavns Universitet, som siden 1479 har uddannet nogle af landets bedst tænkende hoveder, fører an.

Forleden kom det frem, at Københavns Universitet har vedtaget nye retningslinjer for ”seksuel chikane og anden krænkende adfærd”. Og senest har Det Juridiske Fakultet indskærpet over for de studerende, at de skal undgå potentielt krænkende udklædningstemaer ved årets intro-festligheder, som ikke lever op til ”fakultetets værdier om inklusion og ikke-diskrimination”.

Nu findes der unægteligt vigtigere ting i verden end universitetsstuderendes udklædningsfester, men Københavns Universitet er ikke desto mindre slået ind på en blind vej, der rummer dystre perspektiver.

For det første bidrager disse angiveligt uskyldige og velmenende retningslinjer til en indskrænkning af det frie rum for tanke- og talefrihed, som bør gælde over alt i samfundet og naturligvis også på de højeste læreanstalter.

For det andet sætter det et særligt klima, hvor menneskers måde at være sammen på og tale sammen på altid allerede er sat af frygten for at krænke eller træde nogen over tæerne.