Den høje pris for prinsens gunst

Donald Trump tør næppe lade formodet drab få konsekvenser

At det er en yderst usikker beskæftigelse at vurdere, hvilken vej det går i fremmede, lukkede regimer, oplever man et grumt eksempel på i disse dage. For mindre end et år siden så fremtrædende iagttagere et lysende håb for mellemøstligt tøbrud og demokratisering i Saudi-Arabiens magtfulde kronprins, Mohammed bin Salman. The New York Times’ tungeste kommentator, Thomas Friedman, svang sig i november sidste år efter et langt natligt interview med den 33-årige prins op i lyriske højder. Han kaldte sin klumme ”Saudi-Arabiens arabiske forår, endelig” og beskrev tronarvingen som en stor reformator i svøb og en intellektuel, der ønskede at afradikalisere islam i sit land.

Det har næppe nogen sinde været en dækkende analyse. Og det virker som meget lang tid siden nu.

Hvis ikke Mohammed bin Salman personligt har beordret drabet på – og en efterfølgende partering af – sin systemkritiske landsmand, journalisten Jamal Khashoggi, så virker det overordentlig sandsynligt, at andre i hans magtapparat har udstedt drabsordren. Formentlig i den tro, at de derved udførte kronprinsens underforståede ønske. Det vil vi muligvis aldrig få at vide. Og naturligvis er alle uskyldige, indtil det modsatte måtte blive bevist. Men hvad vi véd er, at Jamal Khashoggi, der havde fast bopæl i USA, var moderat skeptisk over for sit hjemlands styre – og formidlede sine holdninger i The Washington Post. Indtil han for et par uger siden gik ind på Saudi-Arabiens konsulat i Istanbul i Tyrkiet. For aldrig at komme ud igen. I hvert fald ikke i hel og levende stand.