Det amerikanske mareridt

USA er nødt til at hente penge i børneværelset til coronakrisen

”Den amerikanske drøm er drømmen om et land, hvor livet er bedre for alle. Hvor enhver har chancen for at udnytte sine talenter optimalt. Det er ikke blot en drøm om biler eller høje lønninger, men en drøm om social retfærdighed, som tillader enhver mand eller kvinde uanset herkomst at opnå det fulde udbytte af sine evner”. Sådan formulerede den amerikanske forfatter og historiker James Truslow Adams i 1931 første gang den amerikanske drøm i bogen ”Amerikas Saga.”

I disse dage forvandler drømmen sig til et mareridt. Som andre steder i verden presses hospitaler af tusindvis af syge, der er ramt af covid-19. Tusinder dør, og dødstallet forventes at stige voldsomt de kommende uger. På længere sigt kan de sociale og økonomiske konsekvenser dog blive de værste både for USA og for resten af verden.

På kun to uger er svimlende 10 millioner amerikanere kastet ud i arbejdsløshed. Den amerikanske regering har fået flertal for en hjælpepakke på foreløbig 2400 milliarder dollars. Det i kombination med andre landes store saltvandsindsprøjtninger til økonomien har i første omgang holdt hånden under aktiemarkederne. Desværre tyder meget lidt på, at det vil være nok.

Der bliver behov for flere pakker, og som for de fleste andre lande gælder det for USA, at der kun er et sted at hente pengene. I børneværelset. Til trods for, at USA har haft en næsten 10 år lang højkonjunktur, er landet stadig dybt forgældet. Gæld er grundlæggende et udtryk for, at man tager et forbrug i dag i stedet for at vente til i morgen. Gældsætning er en amerikansk folkesport, både på individniveau og på statsniveau, for landet har det privilegium, at verden ikke ville kunne tåle en amerikansk bankerot. Derfor kan man altid bare trykke flere og flere obligationer, når der skal lånes.

Det svært problematiske er, at amerikanske politikere, næsten uanset partifarve, dermed ikke har haft noget incitament til at spare op i de gode tider. Hvorfor belemre skatteyderne med skattestigninger eller besparelser i den offentlige sektor, når man bare har kunnet låne? Konsekvensen af at trykke penge er imidlertid inflation, og coronakrisen vil få både renter og inflation til at stige. Til skade for fremtidens vækst, investeringer og beskæftigelse.

En anden svaghed er, at det amerikanske sundhedsvæsen åbenlyst ikke er gearet til at håndtere en pandemi som den aktuelle. Det samme kan siges om sundhedssystemer i andre lande, ja, selv i et velfærdsland som Sverige ser det sort ud. En vigtig forskel er, at lande med universelle sundhedssystemer trods alt vil forsøge at hjælpe alle, uanset indkomst. Det er noget sværere i et land som USA, hvor ikke alle har sundhedsforsikringer. Skal den amerikanske drøm om social retfærdighed og om at gøre livet bedre for alle uanset herkomst virkeliggøres, kræver det derfor reformer, både af det økonomiske system og sundhedssystemet. Måtte den besindelse vokse frem i amerikansk politik efter coronakrisen.