Det er en ære at være i Folketinget

Trist at mange folketingsmedlemmer går ud af politik

”Jeg bliver!”, skrev transportminister Ole Birk Olesen (LA) i weekenden på sin Facebook-side. Det var en kommentar til den stribe af folketingskolleger, som har meddelt, at de ikke genopstiller ved det kommende valg. For eksempel har både kultur- og kirkeminister Mette Bock og undervisningsminister Merete Riisager fra hans eget parti opgivet at fortsætte i Folketinget. I Alternativet genopstiller blot fem af de nuværende ti folketingsmedlemmer. I Venstre vil blandt andre Carl Holst og Bertel Haarder træde ud, ligesom deres partifæller, ministrene Søren Pind og Esben Lunde Larsen samt den tidligere konservative erhvervsminister, Brian Mikkelsen, allerede tidligere har sagt farvel.

Det kan der selvfølgelig være alle mulige gode grunde til. Nogle har tjent folkestyret loyalt i mange, mange år, andre har fået et jobtilbud, de havde svært ved at sige nej til.

Det foruroligende er, at nogle af dem, der forlader politik, gør det med beske kommentarer til dagens politiske klima. For eksempel udtrykker nogle af Alternativets fratrædende folketingsmedlemmer dyb skuffelse over Christiansborg-miljøet. I betragtning af alle de interne problemer, lige netop Alternativet slås med, kunne man dog få den kætterske tanke, at det mere handler om skuffelse over partiet selv.