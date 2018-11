Digitaliseringens skyggesider

Dette er en leder. Lederen er udtryk for Kristeligt Dagblads holdning og skrives på skift af avisens redaktører.

Mange borgere lades i stikken af digitalisering uden omtanke

Det skulle have været så godt. Digitaliseringen kom, så og sejrede – i hvert fald blandt politikere og myndigheder, som hvert år poster milliarder af kroner i digitalisering af snart sagt enhver proces, som tidligere var en udveksling mellem mennesker. Vi er verdensmestre i digitalisering, lyder det ofte. Og det er jo næsten til at blive helt rørt over.

Hvis bare det ikke lige var, fordi digitalisering for mange har været det stik modsatte. En kilde til daglige frustrationer og en følelse af at stå udenfor, som fører til afmagt og resignation.

For selvom e-handel, NemID og e-boks unægteligt har gjort livet lettere for mange, så er der fortsat en stor gruppe borgere, som systematisk er blevet hægtet af. Ikke så meget af ond vilje som af mangel på omtanke i implementeringen af digitale løsninger.

I et debatindlæg i weekenden beskrev organisationen Faglige Seniorer de problemer, som kan opstå hos pårørende til en nyligt afdød, hvis NemID lukkes ned. I samme avis beskrev Aarhus-biskop Henrik Wigh-Poulsen sine egne frustrationer ved digitaliseringens besættelse af hverdagslivet. Hver dag har sine beretninger fra frustrerede borgere, som skal huske på 27 brugernavne og adgangskoder og slås med dårlige digitale løsninger. Hertil kommer de mange himmelråbende fortællinger fra implementeringen af milliondyre offentlige it-systemer, der sjældent virker efter hensigten.