Dette er en leder. Lederen er udtryk for Kristeligt Dagblads holdning og skrives på skift af avisens redaktører.

Når ingen kan få indblik i, hvem der stemmer på hvem i Menneskerettighedsrådet, bliver selve ideen med det udhulet på en måde, at det går ud over tilliden til et i forvejen vingeskudt FN-system