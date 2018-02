En gratis omgang for den liberale fløj

LA’s modstandere af burkaforbud bør finde bedre argumenter

Folketinget blander sig hele tiden i borgernes liv. Og næsten altid med begrænsninger. Du må ikke køre for hurtigt på motorvejen. Du må ikke anlægge en ny blomsterkasse i din have, hvis du bor i et naturfredet område. Hvis du vil modtage dagpenge, skal du optjene flere arbejdstimer. Ja, livet er fuldt af forbud og påbud, og det er rimeligt at sige, at lovgivning i sin natur ikke handler om andet end at afgrænse og begrænse, hvad vi skal og må som borgere i samfundet.