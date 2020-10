Kristeligt Dagblad mener: Erdogans vanvid må stoppes

Forfærdeligt at Tyrkiets præsident slår plat på terrorangreb

Nu gik det ellers lige så godt. Siden 2017 er antallet af terrorangreb, terrorforsøg og døde ved terror faldet markant på europæisk jord, viser Europols tal. De seneste uger er det så desværre alligevel gået galt flere gange i Frankrig. I går lykkedes det en islamist at dræbe tre personer og såre flere i et knivangreb i Notre Dame-kirken i Nice.

Ved at lade sine ugerninger ramme en kirketjener og besøgende i en kirke forsøgte terroristen formentlig at tegne billedet af, at han er involveret i en religionskrig mellem den muslimske og den kristne verden. Det er ekstra ulykkeligt, fordi det er usandt. At der bliver tegnet karikaturer af Muhammed i vestlige medier, og at der bliver undervist i ytringsfrihed i vestlige skoler, er på ingen måde en kristen krigserklæring over for islam eller muslimer. Derimod er det et ufravigeligt fundament under frie, åbne og demokratiske samfund, at man må tegne og karikere, hvem og hvordan man vil.

Den lektie har de vestlige demokratier prædiket over for islamismen i 20-30 år, men nogle af dens tilhængere nægter fortsat at tage ved lære.

Desværre handler terrorangrebene i denne omgang ikke kun om denne grundlæggende konflikt mellem islamister og demokrater. Tyrkiets pressede præsident, Recep Tayyip Erdogan, misbruger det ulykkelige drab på den franske historielærer Samuel Paty for et par uger siden i en vendetta mod Frankrig og dets præsident, Emmanuel Macron. Sidstnævnte har – måske til overraskelse for dem, der troede, at han var en slags blød halalhippie – stillet sig særdeles tydeligt på ytringsfrihedens side og har fordømt islamismen hårdt.

På denne plads er ofte nævnt, at man naturligvis må og i visse tilfælde bør tage hensyn til troendes og religiøse mindretals følelser. I den konkrete sag havde Samuel Paty faktisk på forhånd fortalt sine elever, at han ville vise dem satiretegninger af profeten, så de, der måtte føle sig stødt, kunne forlade klasselokalet forinden. Det var at vise hensyn. Alligevel blev han som de tre personer i Nice i går brutalt knivdræbt, og det er der kun en acceptabel reaktion på: den blanke fordømmelse. Så enkelt formåede Tyrkiets præsident dog ikke at forholde sig. Han slog plat på forbrydelsen og mente, at den franske præsident skulle mentalundersøges på grund af en påstået islamofobi, ligesom han opfordrede til en boykot af franske varer. Rent ud sagt en absurd reaktion.

De europæiske lande betaler fortsat milliarder til Tyrkiet for at stoppe flygtningestrømme til Europa, og dermed har de også fortsat en økonomisk klemme på Erdogan. Han har tidligere forsøgt at presse citronen ved at sende asylansøgere og migranter mod Grækenland trods aftalen med EU, men det løb ud i sandet. Grækenland forsvarede sine og dermed EU’s grænser. Så meget desto tydeligere bør Europa nu samlet afvise den tyrkiske præsidents vanvid.