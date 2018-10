Erindringens nødvendighed

Markeringen af oktober 1943 viser betydningen af hukommelse

Hvis man i går begav sig til den jødiske synagoge i det indre København, kunne man opleve et massivt opbud af politi og soldater bevæbnet med maskingeværer. Det er ikke usædvanligt at se bevogtning her, for synagogen beskyttes døgnet rundt mod terror. Men 75-året for redningen af de danske jøder i oktober 1943 blev markeret med besøg af den israelske præsident, Reuven Rivlin, statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) og kronprins Frederik sammen med en fuld synagoge, og det kaldte på ekstra bevogtning.