Et forsvar for Europa

Nationalstaterne skal styrkes, men også fællesskabet i Europa

Det europæiske samarbejde, som i kølvandet på Anden Verdenskrig har bidraget til freden og velstanden i Europa, er i de senere år kommet i voksende folkelig miskredit. EU er blevet syndebuk for næsten al dårligdom, og Brexit-afstemningen red til dels på den bølge af negativitet, der omgiver unionen. En del af kritikken er berettiget, for stærke politiske stemmer i det europæiske system har savnet folkeligt gehør. Det gælder ikke mindst EU’s kommissionsformand, Jean-Claude Juncker, der næsten rituelt har besvaret al kritik med ønsket om mindre nationalstat, mere union og tættere samarbejde.

Den folkelige bekymring for indvandringen, for åbne grænser, for nationalstaternes fremtid og for velfærdssamfundenes overlevelse er til dels blevet overhørt af EU-bureaukrater og mange politikere. Derfor er netop den bekymring blevet omdrejningspunkt for mistilliden til unionen. I næsten alle lande er EU-skeptiske partier gået frem, for europæerne frygter at tabe kontrol over deres tilværelser, kulturer og nationer.

I sin årlige ”State of the Union”-tale, som Juncker holdt onsdag i denne uge i Europa-Parlamentet, gjorde han status over EU- samarbejdet og havde heldigvis – og langt om længe – ændret tone. Han hyldede den fædrelandskærlighed og patriotisme, der ikke er vendt mod andre, og han advarede, som godt er, mod overdreven nationalisme. Han fremlagde planer for at styrke bevogtningen af EU’s ydre grænser med yderligere 10.000 mand. Han foreslog en plan for, hvordan migranter, der ikke har ret til at opholde sig i Europa, sendes hurtigere hjem end i dag. Og han fremlagde omridset af en investeringsplan for at styrke økonomien i Afrika, så tilskyndelsen til at flygte til Europa bliver mindre. I det hele taget rummede talen en vilje til at gå på kompromis, som han selv fremhævede som noget helt nødvendigt.