Kristeligt Dagblad mener: Et kamera vil klæde rigsretssag

Dette er en leder. Lederen er udtryk for Kristeligt Dagblads holdning og skrives på skift af avisens redaktører.

Det er en demokratisk gevinst at tv-dække rigsretssag mod Støjberg. Man bør dog være skeptisk overfor hendes supplerende forslag om, at offentligheden efter domsafsigelse skal have indblik i, hvordan hver enkelt af de 30 dommere stemte