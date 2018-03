Facebook trænger til rammer

Alt for længe har politikere undladt at stille krav til Facebook

Facebook har betydning for, hvem der leder lande. De seneste dage har budt på flere nyheder, der fortæller den historie. Norges justitsminister fra Fremskridtspartiet, Sylvi Listhaug, er trådt tilbage på grund af et budskab afleveret på det sociale netværk, og i USA er en sag om potentielt tyveri af personlige data fra 50 millioner mennesker på Facebook eksploderet. Det kan have været med til at give Donald Trump verdens mest magtfulde embede som USA’s præsident.